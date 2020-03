Graduações em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Nutrição estarão na praça cívica da Concha Acústica

publicado em 06/03/2020

Atendimentos gratuitos à comunidade na praça cívica Prof. Benedito Lopes de Oliveira (Concha Acústica). (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Os cursos da área da Saúde da UNIFEV (Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Nutrição) realizarão, neste sábado (dia 7), a partir das 8 horas, atendimentos gratuitos à comunidade na praça cívica Prof. Benedito Lopes de Oliveira (Concha Acústica).A iniciativa, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, integra a mobilização social em alusão ao Dia Internacional da Mulher (comemorado em 8 de março). A ação também contará com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Rede Panapanã.Simultaneamente, os universitários da graduação em Enfermagem também estarão presentes na rua Amazonas, em frente à loja De Haro (Espaço Explosão), orientando àqueles que passarem pelo local com informações preventivas sobre a hipertensão arterial.AÇÕES EDUCATIVAS NO COMÉRCIOAo longo dos meses de março, abril, maio e junho, os alunos de Enfermagem estarão de prontidão no Espaço Explosão dando continuidade às ações preventivas, sob a supervisão da docente da graduação Profa. Ma. Maria Aparecida do Carmo Dias.Os atendimentos estão programados para os dias 07,14,21 e 28 de março, 04, 18 e 25 de abril, 09, 16, 23 e 30 de maio e 06 de junho, das 8h às 12 horas.