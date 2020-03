Dois estão na UTI, em estado grave, e um é considerado estável

publicado em 24/03/2020

Santa Casa divulgou boletim na tarde desta terça-feira (Foto: Santa Casa)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga emitiu há pouco um comunicado informando que três pacientes seguem internados no hospital com suspeita de coronavírus. Segundo o informativo, dois estão em estado grave, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e respiram com a ajuda de aparelhos e um é considerado estável e está em uma ala separada.Até nesta segunda-feira, 23, de acordo com o Boletim Epidemiológico da secretaria municipal de Saúde, cinco pessoas estavam internadas com suspeita da doença, sendo que um homem com mais de 80 anos e uma mulher entre 60 e 69 anos, estavam em estado grave.Pelo novo balanço, dois pacientes já receberam alta médica.