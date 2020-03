Equipe multidisciplinar de saúde é responsável pelo canal de atendimento para dúvidas; população também pode baixar o app do Ministério da Saúde para informar-se sobre a doença

publicado em 07/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que até o momento (06/03), nenhuma notificação de caso suspeito ou positivo do Coronavírus foi registrado na cidade. No entanto, o Município já está preparado para o atendimento de possíveis casos, conforme orientações do Ministério da Saúde.A sala de monitoramento dos casos do Coronavírus no Município disponibiliza para população um novo serviço 24 horas. A equipe multidisciplinar de saúde é responsável pelo canal de atendimento com plantão de dúvidas e esclarecimentos sobre o novo vírus, através do 0800-771-8070.A Secretaria vem orientando os profissionais de saúde das Unidades, dos Pronto-Atendimentos e dos Hospitais. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica do Município elaborou um fluxo de atendimento e de coleta de material, além de orientar sobre a definição dos casos suspeitos e direcionar os profissionais sobre onde e como notificar os casos suspeitos.O Ministério da Saúde disponibiliza informações relevantes sobre o coronavírus, bem como atualizações dos casos da doença no País, no site do Ministério da Saúde - https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirusAplicativo CoronavírusComo parte da campanha de prevenção ao Coronavírus, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para iOS e Android com informações sobre a doença, instruções para a população e mapa das Unidades de Saúde.O aplicativo Coronavírus - SUS pode ser baixado gratuitamente para smartphones nas seguintes páginas da Play Store e App Store. O programa ocupa menos de 10 MB no sistema da Google e é compatível com dispositivos mais antigos, incluindo aparelhos rodando Android 4.4. Já nos iPhones é necessário ter um espaço livre de 33,8 MB e iOS 9.0 ou superior.Definição de casos suspeitosPessoas com histórico de viagem para fora do País nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sinais e sintomas ou aquelas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados nos últimos 14 dias, e apresentar os principais sintomas conhecidos até o momento:- febre;- tosse;- dificuldade para respirar.Medidas de ProteçãoLave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente:• após tossir ou espirrar;• depois de cuidar de pessoas doentes;• após ir ao banheiro;• antes e depois de comer.Ao tossir ou espirrar• Cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar asmãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão.• Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos.