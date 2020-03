Secretarias estaduais de Saúde contabilizam 1.965 infectados em todos os estados do Brasil. Foram registrados 34 mortos no país, 30 deles no estado de SP

publicado em 24/03/2020

Sergipe registrou mais cinco casos e chega a 15 infectados no total, 12 deles na capital, Aracaju (Foto: Reprodução)

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 9h15 desta terça-feira (24), 1.965 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil.Sergipe registrou mais cinco casos e chega a 15 infectados no total, 12 deles na capital, Aracaju.O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta segunda-feira, informando que o Brasil registra 1.891 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registradas 34 mortes, 30 no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.*G1.com