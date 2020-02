A doença continua se espalhando pela Europa; na Itália, o número de mortes pelo vírus saltou

publicado em 25/02/2020

Homem testa positivo para coronavírus em SP (Warley de Andrade/TV Brasil)

Estado de São Paulo, capital paulista e Ministério da Saúde investigam possível caso positivo de coronavírus em São Paulo-SP. Nesta quarta-feira (26), sairá o resultado da contraprova para saber se o caso é mesmo positivo.Desde o início do monitoramento, 55 suspeitas de Covid-19, doença provocada pelo novo vírus, foram descartadas em todo o país. Os estados que lideram os descartes são Paulo, com 26 pacientes analisados; Rio Grande do Sul, com dez pacientes, e Rio de Janeiro, com oito.Nesta segunda-feira (24) o Ministério da Saúde ampliou os critérios para definição de caso suspeito para o novo coronavírus. Agora, também estão enquadradas dentro desta definição as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e chegando dos seguintes países: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia. A lista já incluia, além da China, Cingapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Japão, Tailândia e Vietnã.A doença continua se espalhando pela Europa. Na Itália, o número de mortes pelo vírus saltou para 11 e o total de casos confirmados subiu para 300. Na Espanha, um hotel nas Ilhas Canárias com 1 mil hóspedes e funcionários foi posto sob quarentena, depois da confirmação de um caso no local, de um turista italiano. Outro caso foi confirmado na região Catalunha. Suíça, Áustria e Croácia confirmaram os primeiros registros da doença.Fonte: Agência Brasil