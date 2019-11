Equipe esteve em dois eventos: 2º Fórum Somos Sustentáveis da Fehosp e prestação de contas do deputado Alexandre Frota

publicado em 20/11/2019

A iniciativa discutiu a necessidade de ampliação do programa estadual Santas Casas Sustentáveis (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O 2º Fórum foi realizado pela Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), no Centro de Convenções Rebouças. A iniciativa discutiu a necessidade de ampliação do programa estadual Santas Casas Sustentáveis, que traz auxílio financeiro às instituições.A Fehosp tem atuado intensamente junto ao Legislativo e Executivo estadual, em pleito pela atualização dos valores do Programa Santas Casas Sustentáveis e para que contemple novos hospitais, principalmente os de menor porte, que sofrem ainda mais com a falta de recursos.A cerimônia de encerramento contou com a presença do diretor-presidente da Fehosp, Edson Rogatti, do presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Itamar Borges, do secretário adjunto da Secretaria do Estado da Saúde, Alberto Kanamura e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris.No diretório do PSDB, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o coordenador corporativo Angelo Jabur Bimbato e a gerente da Comunicação, Janaina Silva, estiveram na prestação de contas do deputado Alexandre Frota.Frota reuniu 60 entidades, para anunciar indicações de emendas. Foram mais de R$15 milhões, priorizando as Santas Casas e Hospitais que combatem o câncer, além de prefeituras. A Instituição votuporanguense deve receber R$100 mil no próximo ano. “Foram dois importantes eventos. No Fórum, pudemos trocar informações com outros Hospitais, conhecendo cases que podem ser reproduzidos em nossa realidade. Alexandre Frota nos falou de sua indicação para nossa Santa Casa para 2020 e nos colocamos à disposição para que possa conhecer pessoalmente nossa entidade”, disse Luiz Fernando.