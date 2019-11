Agência Transfusional recebe bolsas de sangue e representa a esperança de pessoas em condições delicadas de saúde; procure Unidade de Coleta

publicado em 25/11/2019

A Santa Casa de Votuporanga entende melhor do que ninguém quando o assunto é doação de sangue (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Nesta segunda-feira (25/11) é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Momento de celebrar as pessoas que durante todo o ano ajudam a salvar vidas. E também para fazer um apelo: faça parte do grupo de 1,7% dos brasileiros que reconhecem a importância deste gesto solidário.A Santa Casa de Votuporanga entende melhor do que ninguém quando o assunto é doação de sangue. A Agência Transfusional recebe bolsas de sangue e representa a esperança de pessoas em condições delicadas de saúde.Vinculada ao Hemocentro de Ribeirão Preto, realiza, em média, 600 transfusões de sangue por mês, assistindo a demanda do Hospital, da Casa de Saúde de Votuporanga, de Cardoso e de Riolândia. “Quando você doa, salva quatro vidas. Só neste ano, foram feitas 6 mil transfusões na Instituição. Mas para isso ocorrer, seu sangue precisa estar aqui, no estoque da Agência. Se 1% da população doar, não teríamos dificuldades de acolher paciente de transplantes, leucemias, vítimas de acidente”, disse a hematologista e hemoterapeuta, Dra. Ilmeida Helena Tonini de Oliveira, responsável pela Agência.A Agência garante agilidade nos momentos de extrema urgência dos pacientes. É uma unidade hemoterápica que tem como função armazenar sangue e seus derivados, realizar exames pré-transfusionais e liberar e transportar o sangue dentro do Hospital.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a atuação da Agência Transfusional. “Temos o privilégio de ter um serviço tão eficiente e que já atendeu mais de 15 mil vidas ao longo dos anos. Sem a Agência, os profissionais teriam que buscar sangue em outras cidades, prejudicando o atendimento dos pacientes. O Hospital garantiu agilidade e mais eficiência em ter um setor interno”, finalizou.Unidade de ColetaPara que toda esta assistência seja efetiva, são fundamentais doadores de sangue. Em Votuporanga, há Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura em parceria com Santa Casa e Hemonúcleo de Ribeirão Preto.O telefone da Unidade de Coleta de Sangue é o (17) 3423-2986. O interessado, se preferir, pode ir também pessoalmente à Unidade de Coleta, que fica no espaço anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.As coletas ocorrem às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h, sem necessidade de agendamento. Todo primeiro sábado do mês, a Unidade disponibiliza 40 vagas para doação por meio de agendamento.Quem pode doarPessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.Não pode doarNão é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.Confira as curiosidades1. No homem, após uma doação de 450 ml de sangue, o plasma é reposto em 48 a 72 horas, os glóbulos vermelhos em aproximadamente quatro semanas e o estoque de ferro em aproximadamente 8 semanas. Já na mulher, após uma doação de 450 ml de sangue, o plasma é reposto em 48 a 72 horas, os glóbulos vermelhos em aproximadamente 4 semanas e o estoque de ferro em aproximadamente 12 semanas.2. No Brasil as mulheres representam menos de 40% dos doadores de sangue.3. Doar sangue não engrossa ou afina o sangue, isso é apenas um mito.4. Não existe nenhuma relação entre ganhar ou perder peso com a doação de sangue.5. Períodos menstruais não impedem a doação de sangue.6. No dia de doar, o voluntário deve estar bem alimentado (evitando alimentos gordurosos), ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior à doação e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Também deve evitar fumar por pelo menos duas horas antes e depois da doação.7. Uma vez coletado, o sangue é dividido em até 4 componentes: Concentrado de Hemácias (CH), Concentrado de Plaquetas (CP), Plasma Fresco Congelado (PFC) e Crioprecipitado (CRIO), que podem ser utilizados como produto terapêutico em até 4 pacientes diferentes. Todo sangue coletado é testado e só é liberado para uso após comprovada a sua segurança.8. O volume total de sangue a ser doado não pode exceder 8 ml/kg de peso para as mulheres e 9 ml/kg de peso para os homens.9. O peso corporal mínimo determinado para a doação de sangue é de 50 kg, isso porque o volume total de sangue que corre no corpo humano é principalmente baseado no peso do indivíduo. Então, como a doação gira entre 10 e 15% do sangue total que a gente tem no corpo, quando a pessoa tem menos de 50kg aquele volume padrão da doação pode significar mais do que 15% - trazendo o risco de ela não se sentir muito bem, ou ter algum mal-estar durante ou após a doação de sangue. Então, é por segurança que existe a determinação que somente aqueles indivíduos com mais 50 kg de massa corporal façam a doação de sangue.10. Não há nenhum substituto para o sangue!