nstituição recebeu 14 colchões pneumáticos para UTI geral, quatro berços para a Maternidade recentemente; neste ano, até o momento, foram R$70 mil em doações

publicado em 13/11/2019

Foram 14 colchões pneumáticos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral e quatro berços para a Maternidade (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O líder espiritual Dalai Lama tem uma frase que combina absolutamente com o Bazar do Bem: “o desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia e uma grande alegria, sem nenhuma sensação de cansaço”.As voluntárias do Bazar trabalham incessantemente em prol dos pacientes da Santa Casa de Votuporanga. A unidade comercializa roupas, artesanato, enxovais de bebês a preços simbólicos, com renda para o Hospital. O resultado é totalmente solidário: mais equipamentos, mais qualidade e mais humanização.Nesta semana, elas entregaram mais uma remessa de materiais. Foram 14 colchões pneumáticos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral e quatro berços para a Maternidade.A enfermeira de enfermagem da UTI, Amanda Maris Borssoni Saura da Costa, destacou a importância da doação, uma vez que os colchões pneumáticos possuem pressão alternada. “O movimento de inflar e desinflar das células do colchão é realizado periodicamente, beneficiando, principalmente, os pacientes acamados e sedados, com pouca ou nenhuma mobilidade. Permite que uma mesma zona do corpo esteja em contato com diferentes graus de pressão simultaneamente, minimizando os picos de pressão nas áreas, protegendo zonas de riscos de lesões e estimulando a circulação sanguínea”, destacou.O enfermeiro obstetra da Maternidade, Rodrigo Ribeiro, agradeceu o auxílio. “É um fluxo muito grande de pacientes e, por isso, a troca de equipamentos é necessário. Ficamos muito felizes com os novos, que já irão substituir os mais antigos. Que vocês possam continuar com esse trabalho, que faz a diferença em nossa Instituição”, afirmou.A presidente do Bazar do Bem, Carla Angélica Candido, destacou a parceria com as voluntárias. “A gestão do Bazar é compartilhada entre colaboradores do Hospital e elas, que nos ajudam a cuidar da unidade. Todo recurso arrecadado visa beneficiar os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Fazemos reuniões para discutir em quais áreas há necessidade de investimentos. Já adquirimos diversos equipamentos como poltronas, enxovais, equipamentos para toda Instituição”, disse.Neste ano, até o momento, foram R$70 mil em doações. Foram conquistados: bandejas, suportes, cilindros de ar comprimido, tablet, pulseira para contenção de paciente, climatizadores, colchões pneumáticos, rádios transmissores, sopradores de ar, fritadeiras, placas de silicone, berços, videolaringoscópio, relógios de parede, equipamento de laserterapia e CPAP.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou a importância do Bazar do Bem. “Nosso obrigado, mais uma vez. A gente dá exemplo de amor ao próximo para outras instituições, com este trabalho muito bacana. Fico orgulhoso de ver todo o empenho deste grupo, que nos auxilia potencialmente na manutenção dos nossos atendimentos, proporcionando o que há de melhor e moderno na assistência hospitalar para nossos pacientes”, afirmou.