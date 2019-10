Equipe multidisciplinar do Hospital esteve na cidade, para fazer atendimentos e orientações

publicado em 25/10/2019

A van do projeto “Santa Casa na Sua Casa” já deu partida e se deslocou até Valentim Gentil. (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A van do projeto “Santa Casa na Sua Casa” já deu partida e se deslocou até Valentim Gentil. Um dia após o lançamento da iniciativa, a equipe multidisciplinar do Hospital esteve nesta quarta-feira (23/10) no município vizinho para atendimentos e orientações.Nas proximidades da unidade básica de saúde de Valentim, uma tenda foi montada para assistências nas áreas de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Serviço Social. E neste maior contato com o público, dúvidas foram sanadas, atendimentos feitos com muito acolhimento e informação.Os profissionais de Fisioterapia realizaram atividades como autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, comunicação e cognição social, que inclui memória, interação social e resolução de problemas. Já a equipe de Nutrição promoveu avaliações antropométricas e de antecedentes e hábitos alimentares.A Enfermagem aferiu pressão e glicemia dos moradores, fazendo encaminhamentos para projetos de atenção básica. O Serviço Social direcionou os caminhos nas redes de saúde, quanto às normas e rotinas do Hospital, atenção à documentação necessária e escuta qualificada de demandas espontâneas.Na parte interna da unidade básica de saúde, mais atendimentos e matriciamento com a equipe de saúde do município. Os profissionais fizeram desde assistência em curativos, ostomia, até orientações de Maternidade, Pediatria e Farmácia.Rosana Cristina dos Santos Segura, coordenadora de saúde de Valentim Gentil, ressaltou a iniciativa. “É um projeto que traz serviços para a nossa população e também conhecimentos para nossa equipe, fortalecendo nossa qualidade na atenção básica”, disse.Elaine Teixeira Barbosa Simonato, secretária de Saúde, agradeceu a Santa Casa. “Além de estreitar laços com o Hospital, a gente aprende com as técnicas. Além disso, vocês podem acompanhar a nossa realidade. É uma troca de experiência excelente para nós, vocês e, principalmente, pacientes. A iniciativa tem que continuar, estou muito feliz”, enalteceu.A gerente assistencial do Hospital, Alessandra Zanovelli, destacou o objetivo. “O fortalecimento da rede é muito importante para o cuidado integrado do nosso paciente. Ao irmos até sua cidade, estamos vivenciando a sua realidade e compartilhando conhecimento. Este contato com a atenção básica faz com que agregue ainda mais a rede”, afirmou.“Foi um dia muito produtivo. A população abraçou a ideia, foi muito receptiva e soube usufruir do projeto, tirando suas dúvidas e sendo atendida em diversos segmentos. Foi uma experiência incrível, de aproximação ainda mais com a comunidade, com foco na prevenção” disse o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana que esteve na cidade, juntamente com os diretores Marcos Garcia e Roberto Biazi, além do presidente do Conselho, Adauto Mariola.