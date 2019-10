Profissional Silvio Morelli Pontes aponta os fatores e dá dicas de atividades físicas para as pessoas da terceira idade

publicado em 16/10/2019

O SanSaúde conversou com o fisioterapeuta Silvio Morelli Pontes, para esclarecer mais detalhes deste assunto tão importante (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Cair é um problema comum e sério para os idosos. As consequências decorrentes desses tipos de acidente têm grande impacto na qualidade de vida da pessoa de terceira idade, pois podem levar à restrição da mobilidade, incapacidade funcional, isolamento social, insegurança, medo e ocorrência de novas quedas.O SanSaúde conversou com o fisioterapeuta Silvio Morelli Pontes, para esclarecer mais detalhes deste assunto tão importante. Ele explicou que são várias as causas relacionadas a queda do idoso. “Perda da massa muscular, medo de atravessar as ruas, falta de acessibilidade em ambientes públicos, depressão, artrite, reumatismo, diabetes, entre outros. Além disso, há fatores externos como tapetes soltos, escadas, corredores, cera no chão, luminosidade do ambiente, área com piso úmido ou molhado, passeio com defeitos e inclinação, que colaboram para o incidente”, disse.Silvio destacou a importância do exercício físico na terceira idade. “Natação, hidroginástica ou exercícios de fortalecimento acompanhando por profissionais como Fisioterapeutas fazem bem porque queimam calorias, trabalham intensamente a parte aeróbica e fortalecem os músculos, além de proteger as articulações, ajudando a tratar doenças como artrite e osteoartrite”, afirmou.Ele recomendou algumas atividades para os idosos. “Caminhada, andar de bicicleta, yoga, pilates e musculação são algumas das opções, pois aumentam os níveis de energia e equilibram a saúde do corpo e da mente”, ressaltou.PrevençãoCom alguns cuidados, pode-se diminuir o risco de quedas:- Atenção com os tapetes, pois são escorregadios. A dica é usar tapetes emborrachados e antiderrapantes;- Evite situações de risco: subir em cadeiras, escadas, ou qualquer outro objeto sem o devido cuidado;- Má iluminação pode facilitar as quedas. Então, andar em ambientes iluminados é fundamental;- Evite pisos escorregadios ou encerados;- Use sapatos e chinelos com solado antiderrapante;- Instale barras de apoio no banheiro. Corrimão dentro de casa, se necessário, também é uma boa ideia;- Deixe o caminho sempre livre de fios e extensões e sem bagunça.Primeiros socorrosO fisioterapeuta deu dicas de primeiros socorros em casos de queda. “Verifique se a pessoa está consciente e, em caso positivo, pergunte se sente dor em alguma parte do corpo. Depois veja se possui machucados com sangramentos. Identifique a presença de fraturas. Caso o idoso não consiga mexer determinada parte do corpo e relate uma dor muito forte, é provável que tenha fraturado algum osso. Evite movimentá-lo. Ajude-o a ficar em uma posição reta e confortável. Se for necessário ir até o hospital, o ideal é levá-lo o mais imóvel possível”, explicou.Família é importante no processo de reabilitaçãoFamiliares de idosos sabem que não é fácil administrar os cuidados. Além da cautela necessária com a saúde, a segurança e o bem-estar, é preciso ter muita paciência. O envelhecimento vem acompanhado de crises, teimosia, manias… Precisa de uma dose extra de atenção aos mais velhos. “Para muitos a solução é levar os pais idosos para morar em casa com a família. É uma boa opção e provavelmente resolverá o problema da solidão, mas nem sempre funciona. Quando se têm mais de um filho, dividir os cuidados entre eles e o familiar na terceira idade pode ser exaustivo. Outros optam por casas de repouso, mas em geral, os mais velhos não gostam de deixar o espaço em que estão acostumados a viver e nem as atividades que costumam realizar. Nesses casos, se a família preferir por manter o idoso na sua própria residência, contrata cuidadores. São profissionais especializados e capacitados para lidar com a terceira idade. Além dos cuidados com a alimentação, higiene e bem-estar, a presença de outra pessoa em casa afasta a solidão”, finalizou.