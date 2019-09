Ao todo, município registra 30 casos positivos da doença.

publicado em 30/09/2019

Ministério da Saúde promoverá Campanha da Vacinação em outubro — Foto: Reprodução/TV TEM

A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto (SP) confirmou nesta semana mais dois casos positivos de sarampo registrados no município em 2019.De acordo com a pasta, os pacientes são uma criança de 1 ano, que não foi vacinada contra o vírus, e um adulto com idade entre 30 e 50 anos, sem comprovação de vacinação.Com as duas novas confirmações, a cidade chega a 30 casos positivos da doença.Para tentar frear os novos casos confirmados, uma campanha nacional de vacinação contra a doença será realizada a partir do mês de outubro.A primeira fase tem como público alvo as crianças de seis meses a cinco anos de idade. Já a segunda visa atingir os jovens entre 20 e 29 anos.Ainda segundo a Secretaria de Saúde, em Rio Preto, já foram administradas mais de 38 mil doses da vacina tríplice viral, que protege contra o vírus do sarampo.