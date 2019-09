Em um dia atípico, três pacientes tiveram gêmeos, enchendo o Hospital de amor, fofura e cheirinho de neném

publicado em 14/09/2019

A cada chorinho no Centro Cirúrgico, o Hospital transborda de fofura (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A chegada de um bebê é um momento muito especial, cheio de emoções e alegrias para os pais, familiares e também para a Santa Casa de Votuporanga. A Instituição fica repleta de paz, amor, esperança e com a certeza de que o mundo será melhor. A equipe multidisciplinar celebra cada nascimento, se tornando parte da família e com o maior vínculo que pode existir: gratidão pela vida!A cada chorinho no Centro Cirúrgico, o Hospital transborda de fofura. Nesta quinta-feira (12/9), a rotina foi totalmente diferente: três mães tiveram seus filhos gêmeos. Um fato atípico para apenas um dia. “Não é comum termos três casos. Ficamos muito surpresos e felizes. Dedicamos uma atenção integral para as mamães e os bebês, principalmente no cuidado pós-parto. Foi uma demanda muito especial”, disse a enfermeira Daisy Vitor.A entregadora Thatiele Aparecida Rodrigues, de 30 anos, estava de 34 semanas, quando os “apressadinhos” Davi e Matheus quiseram vir ao mundo. Davi puxou a fila e nasceu primeiro, com 41,5 centímetros e 2,5 quilos. Matheus, na sequência, nasceu com 43 centímetros e 1,95 quilos.A médica Thais Sakata foi quem fez o parto. “Eu estava com contração e vim para a Santa Casa. Fiquei muito emocionada, só de ouvir o chorinho dos dois”, contou a mamãe, que já possui a filha Nathália, de apenas 13 anos.Ela falou de sua reação ao saber que eram gêmeos. “Foi um choque, realmente não imaginava. Quando fiz o ultrassom que soube. A preparação ainda foi maior”, complementou a moradora de Votuporanga.Davi e Matheus não foram os únicos a escolher nascer aqui, na Santa Casa, no dia 12. Benjamin, Tiago, Felipe e Alice também trouxeram ainda mais cor para o Hospital.No quarto 908, da Ala José Delgado, a dona de casa Vanessa Albuquerque Pansani, de 31 anos, é só paparicos com Benjamin e Tiago. Benjamin veio ao mundo às 11h59, com 44 centímetros e 2,5 quilos. Tiago nasceu um minuto após, com 46 centímetros e 2,5 quilos nas mãos do Dr. Sergio Buzato.Vanessa conta com uma equipe de apoio para os primeiros dias. “Minha mãe Antonia Lúcia de Albuquerque Menezes veio de São Paulo para me ajudar. Estaremos nos dividindo, até mesmo em quem ficará com a Valentina, minha filha de três anos”, disse.A gestação gemelar foi descoberta na sétima semana. “Sabia da chance pois a família da minha mãe tem casos de gêmeos. Tive um cuidado maior, mais repouso para o grande dia”, complementou.Ricardo destacou que a emoção foi dobrada. “Foi uma emoção sem fim, agradeço toda a equipe. A Santa Casa tem uma estrutura diferenciada, muito bom comparado aos grandes centros. Minha primeira filha nasceu em São Paulo e o Centro Cirúrgico daqui é excelente”, afirmou.De Costa Rica (MS) para Votuporanga. A bioquímica Rúbia Gripe, de 38 anos, e seu marido Luiz Carlos de Sousa, escolheram a Santa Casa para ganhar os gêmeos. A estrutura do Hospital e referência foram fundamentais para esta decisão. “Fizemos tratamento e todo acompanhamento foi em São José do Rio Preto. Entretanto, em um ultrassom, o médico nos indicou Votuporanga”, contou o pai.Santa Casa tem relação com a família, inclusive foi onde Rúbia nasceu. “Viemos aqui para conhecer toda a estrutura. Ficamos encantados, porque nossa preocupação era caso necessitasse da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Conversamos com o Dr. Julio Manuel Santis Garcia e optamos pelo Hospital votuporanguense. Foi uma excelente escolha, superou todas as nossas expectativas”, afirmou Luiz.De 35 semanas, Felipe nasceu com 43,5 centímetros e 2,160 quilos. Sua irmãzinha Alice veio ao mundo com 44,5 centímetros e 2,285 quilos. “Estamos emocionados. Ficaremos na cidade, da casa do meu tio, pelos próximos dias para dar suporte para nossa família”, afirmou Rúbia.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a assistência. “Nosso Hospital teve um dia de muito amor. Ficamos imensamente felizes em ver pais que escolheram nossa Santa Casa para este momento tão mágico. Nossa Instituição realmente tem uma estrutura diferenciada, altamente tecnológica, com profissionais qualificados e, principalmente, com muita humanização. Mais de 1.800 nascimentos acontecem no Hospital por ano e saber que pacientes de outras cidades optam por nossa Santa Casa nos enche de orgulho e aumenta ainda mais nossa responsabilidade. Desejamos muita saúde aos pequenos!”, finalizou.