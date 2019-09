Prefeitura diz que devem procurar os postos quem tem certeza que ainda não tomou nenhuma dose do sarampo, principalmente as crianças.

publicado em 09/09/2019

Vacina contra o sarampo chegou em Araçatuba — Foto: Reprodução/TV TEM

As unidades básicas de saúde de Araçatuba (SP) receberam nesta segunda-feira (9) duas mil doses da vacina contra o sarampo, que estava em falta na cidade.De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses chegaram na sexta-feira (6) e foram distribuídas nesta segunda-feira para as unidades. Os moradores já podem procurar as unidades para serem vacinados.A prefeitura ainda não sabe quanto tempo o estoque vai durar, já que depende da demanda da procura.A prefeitura diz também que devem procurar os postos quem tem certeza que ainda não tomou nenhuma dose do sarampo, principalmente as crianças.Além de Araçatuba, Guararapes também recebeu na sexta-feira (6) 200 doses da vacina, que já estão disponibilizadas nas unidades de saúde.Outras cidades na região de Araçatuba estão com estoque baixo, como Andradina, que tem doses em algumas unidades de saúde, mas não em todas. A previsão é que deve chegar doses nessa semana, assim como em Sud Mennucci, que também não tinha doses disponíveis.