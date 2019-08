Parte da venda das agendas da representante comercial Valéria Navarro se transforma em alimento para o Hospital

publicado em 05/08/2019

Ao todo, foram 400 litros entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Anotar compromissos. Para não chegar atrasado. Para organizar a vida. Estes poderiam ser os motivos de ter uma agenda. Mas, além disso, este item tão comum no nosso dia a dia, pode ser utilizado para praticar a solidariedade.A representante comercial Valéria Navarro confecciona agendas publicitárias desde 2013. Cada empresário que adquire um espaço, colabora diretamente com a Santa Casa de Votuporanga. Tudo porque uma parte das vendas é revertida em leite para o Hospital, ajudando a Instituição na missão de salvar vidas.Nesta semana, que celebra o aniversário de 82 anos do município celebrado no dia 8 de agosto, a doação foi feita. Ao todo, foram 400 litros entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.Foram as estatísticas do Hospital que fizeram Valéria escolher a entidade. “Soube da quantidade de leite que o Hospital utiliza por dia. Fiquei impressionada e disposta a fazer algo. O que arrecadamos em um ano se torna poucos dias na Instituição”, contou.Ela enfatizou que o projeto é de todos. “Gosto de ressaltar que esta colaboração não é minha, mas de todos que contribuem. O objetivo é mais do que promover estas marcas, mas de incentivar outras pessoas, para que esta corrente do bem cresça”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Atendemos 53 municípios da região, somos referência em média e alta complexidade. Para se ter uma ideia, consumimos 100 litros de leite por dia. Em seis anos, foram mais de dois mil litros doados. Este auxílio é muito bem-vindo, beneficiando centenas de pacientes e acompanhantes, principalmente do SUS”, concluiu.