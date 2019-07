Segundo os pais, médicos retiraram o aparelho para ver como as meninas irão reagir; imagem de raio X mostra as irmãs.

publicado em 01/07/2019

Imagem de raio X mostra gêmeas siamesas que nasceram em Fernandópolis — Foto: Arquivo Pessoal

As gêmeas siamesas que estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto desde o dia 25 de junho começaram a respirar sem a ajuda de aparelhos, conforme informou os pais das crianças ao G1.

As crianças nasceram no dia 25 de junho na Santa Casa de Fernandópolis (SP). Em seguida, elas foram transferidas para o HCM. O hospital afirmou que não tem autorização para passar informações sobre o estado de saúde das meninas e possível realização de cirurgia.

De acordo com os pais, os aparelhos foram desligados pelos médicos para ver como as crianças irão reagir. Eles estão no hospital e esperam novos exames serem realizados para receber um parecer sobre o quadro das meninas.

Segundo a Santa Casa de Fernandópolis, a família, que mora na cidade, estava sendo acompanhada pela equipe do HCM. Contudo, como a mãe estava em trabalho de parto avançado, ela precisou ser atendida pela equipe médica da Santa Casa.Devido ao elevado risco, segundo a unidade, foi necessária a realização de uma cesariana emergencial, que contou com a participação da equipe médica de ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais.

Ainda segundo a Santa Casa, o acompanhamento pré-natal não possibilitava prever se as recém-nascidas apresentariam condições de vida extra útero. No entanto, ambas permanecem vivas.