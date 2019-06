A intensificação ocorrerá em todas as Unidades de Saúde e seguirá até o dia 24 de julho no Município

publicado em 28/06/2019

Nesta intensificação, serão vacinados todos os munícipes que não têm registro da vacina contra a Febre Amarela (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Setor de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde, realizará o Dia D contra a Febre Amarela neste sábado (29/06), das 8h às 16h. A intensificação ocorrerá em todas as Unidades de Saúde e seguirá até o dia 24 de julho no Município.

Além do Dia D de vacinação, as Unidades de Saúde do município permanecem abertas para vacinação, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e também no Horário do Trabalhador.

Nesta intensificação, serão vacinados todos os munícipes que não têm registro da vacina contra a Febre Amarela. Com dose única, a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela.

A medida de intensificação foi tomada pela Divisão de Imunização do Estado de São Paulo após redução da cobertura vacinal contra a doença. Em Votuporanga, a cobertura atingiu 77,9% da população.

Os sintomas iniciais da febre amarela incluem:





- início súbito de febre;





- calafrios;





- dor de cabeça intensa;





- dores nas costas;





- dores no corpo em geral;





- náuseas e vômitos;





- fadiga e fraqueza.





Após identificar alguns dos sintomas, procure um médico na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência e informe sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. Somente um médico é capaz de diagnosticar e tratar corretamente a febre amarela.