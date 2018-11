Atendimentos gratuitos à comunidade foram realizados na praça Benedito Lopes de Oliveira (Concha Acústica), no último sábado (dia 24)

publicado em 27/11/2018

Na oportunidade, alunos e docentes da graduação realizaram testes de Glicemia e aferiram a pressão arterial das pessoas (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Enfermagem da Unifev, em parceria com o Lions Clube de Votuporanga, promoveu, no último sábado (dia 24), atendimentos gratuitos à comunidade, durante uma campanha contra a Hipertensão Arterial e o Diabetes. As atividades foram realizadas na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica), no período da manhã.

Na oportunidade, alunos e docentes da graduação realizaram testes de Glicemia e aferiram a pressão arterial das pessoas que passaram pelo local, bem como orientaram sobre os riscos e os métodos de prevenção das doenças.