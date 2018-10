A vacina pode ser encontrada em qualquer uma das Unidades de Saúde, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h

publicado em 02/10/2018

A vacina pode ser encontrada em qualquer uma das Unidades de Saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Começou em todo o país a Campanha de Intensificação da Vacinação Contra o HPV (papiloma vírus humano) em adolescentes. Em Votuporanga, a Secretaria Municipal da Saúde já disponibiliza gratuitamente doses da vacina nas Unidades de Saúde.

Desde 2017, a vacina integra o calendário de vacinas de meninas de 9 a 14 anos e de meninos de 11 a 14 anos. A imunização contra o HPV ocorre por meio de duas doses da vacina, com intervalo de seis meses.

A recomendação para imunização contra o HPV vale também para homens e mulheres que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea, portadores de neoplasias. Nestes casos, o esquema é diferenciado, sendo necessárias três doses.

De janeiro até agora, 2,5 mil meninas tomaram a primeira dose, o que representa 78,3%; e 1.739 tomaram receberam a segunda dose, totalizando 56,9%. Já os meninos que tomaram a primeira dose somam 1.1.98 (47,7%) e 491 (22,2%) receberam a segunda dose.

Para atingir o maior número de vacinados, a Secretaria da Saúde, juntamente com as escolas públicas e particulares organizam um esquema de vacinação contra o HPV, que ocorrerá nas unidades de ensino, com datas e horários ainda em definição.

É importante destacar que a vacina que protege contra o HPV é destinada exclusivamente à utilização preventiva e não tem efeito na doença clínica estabelecida ou nas infecções pré-existentes. “O HPV é altamente contagioso, e a transmissão acontece principalmente pelo contato sexual”, justifica a enfermeira responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria da Saúde, Danieli Fortilli.