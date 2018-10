Ação é gratuita e será realizada no próximo dia 11, no Auditório do Campus Centro da Unifev; toda população está convidada a participar

publicado em 04/10/2018

Ação é gratuita e será realizada no próximo dia 11, no Auditório do Campus Centro da Unifev (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde por meio do Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) juntamente com o Departamento Assistencial da pasta, promove no dia 11 de outubro (quinta-feira) um Evento de Promoção da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade. A ação, que é gratuita e voltada a toda população interessada, será realizada no Auditório do Campus Centro da Unifev, a partir das 14h.

Para a nutricionista da Secretaria da Saúde, Taís de Carvalho Fonseca Nunes, uma das organizadoras do evento, a intenção é sensibilizar a população para a necessidade de se fazer boas escolhas na alimentação, e assim, conquistar hábitos de vida mais saudáveis. “A pretensão da nossa equipe é abordar os benefícios à saúde por meio de uma alimentação equilibrada, aliada à prática de exercícios físicos. Essa combinação de fatores é determinante para o combate a obesidade e suas consequências, como as doenças cardiovasculares e a diabetes”.

A ação será uma oportunidade para que haja troca de informações a respeito da alimentação por meio de uma palestra informativa, com dinâmicas que deverão estimular mudanças nos hábitos alimentares dos participantes. Além disso, haverá alongamentos, a fim de promover a atividade física como promoção de saúde e prevenção da obesidade.

Não é necessário inscrever-se, basta dirigir-se ao local para participar do evento gratuito. Toda população está convidada a participar. Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3405-9787, ramal 214