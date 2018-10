Hospital votuporanguense conquistou honraria devido aos melhores números relacionados à captação de órgãos

publicado em 03/10/2018

Santa Casa é premiada em Encontro Estadual de Transplante (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga está em seleta lista dos Hospitais do Estado de São Paulo com os melhores números relacionados à captação de órgãos. A Instituição votuporanguense foi premiada no 1° Encontro Estadual sobre Transplantes e Doação de Órgãos, realizado pela Secretaria do Estado de Saúde em comemoração ao Setembro Verde.

Kelly Roberta Trindade Almeida (enfermeira coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes - CIHT) e Wilson Luis Poloni (técnico de enfermagem e membro da Comissão) representaram a Santa Casa no evento que ocorreu no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

A gerente assistencial da Santa Casa, Alessandra Zanovelli, ressaltou a honraria. “Estivemos entre as CIHTs que se destacam no Estado e foram apontadas pelas suas Organizações de Procura de Órgãos (OPO) de abrangência. Estamos muito felizes neste reconhecimento de nosso serviço, iniciado em 2012. Com certeza, um incentivo a mais para nos especializarmos ainda mais”, disse.

O encontro teve como principal meta a integração e atualização do conhecimento técnico-científico de gestores de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais ligados à área de cuidados intensivos (UTI, reanimação, sala de emergência, etc.), que atuam nas 150 Comissões Intra-hospitalares de Doação e Transplantes e 10 OPO no Estado de São Paulo.

A Santa Casa captou 323 córneas e quatro múltiplos em cinco anos. Somente em 2018, foram 84 córneas e um múltiplo órgãos. “Toda nossa história no Hospital ocorre graças ao envolvimento de uma equipe multidisciplinar, que sabe da importância da doação de órgãos. Estar neste seleto grupo nos enche de orgulho e propõe novos desafios. Participar de congressos como este é fundamental para aprimorarmos nosso serviço”, enfatizou Kelly Almeida.