Ação segue até seis de novembro e arrecada leite para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 24/10/2018

Os pontos de coleta são Ginásio de Esportes e Centro de Convivência da Melhor Idade, além das escolas (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Riolândia está a todo vapor em uma ação solidária. Voluntários do município promovem Arrastão do Bem em prol da Santa Casa de Votuporanga, arrecadando leite para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação teve início no dia 18 e segue até o dia seis de novembro. Os pontos de coleta são Ginásio de Esportes (Avenida 13) e Centro de Convivência da Melhor Idade – CCI (Avenida 11), além das escolas.

O Arrastão conta com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal. Manoel de Oliveira Alves Filho, monitor de esportes, e Clodoaldo de Faveri, coordenador de arrecadação tributária, estão encabeçando a iniciativa. “Trabalho com 120 crianças no futsal e time feminino, além da terceira idade. Eles abraçaram a causa e estão se mobilizando para ajudar a Instituição votuporanguense”, afirmou Manoel.

O monitor destacou que este trabalho acontece há quatro anos. “Gosto muito de ajudar as pessoas e entidades, especialmente a Santa Casa. Minha filha já fez tratamento no Hospital e tenho muito carinho por todos. Sempre recolhemos alimentos variados, mas, desta vez, solicitaram apenas leite”, complementou. Por sua vez, Clodoaldo ressaltou que, sempre que puder, irá contribuir com Instituição.

O nutricionista João Bragato explicou que Hospital consome 100 litros de leite por dia, em média. “Servimos 1.700 refeições diárias e o leite é item de primeira necessidade. Utilizamos no café da manhã e preparo de outros alimentos, por isso pedimos as doações”, disse.