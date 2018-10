Ação direcionada ao público feminino será realizada em todas as unidades de saúde de Votuporanga

publicado em 26/10/2018

odas as Unidades de Saúde ficarão abertas das 8h às 16h (Foto: Divulgação/prefeitura)

É neste sábado (27/10) o Dia D do Outubro Rosa em Votuporanga. Todas as Unidades de Saúde ficarão abertas das 8h às 16h para intensificar as estratégias de prevenção ao câncer de mama e ao colo de útero. Entre os exames preventivos disponíveis para as mulheres estão coleta de papanicolau, solicitação de mamografia, exames clínicos das mamas e orientações sobre o autoexame das mamas. A ação é promovida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde.

É recomendado que as mulheres realizem esses exames, preventivamente, mesmo que não haja alterações, para o controle do câncer de mama. Segundo o Inca - Instituto Nacional do Câncer, as formas mais eficazes para detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico da mama e a mamografia.

Os profissionais das unidades estarão preparados para orientar as pacientes neste dia sobre a prevenção do câncer de mama, que consiste na realização de autoexame das mamas, mamografia (se necessário) e exame de papanicolau, conta a enfermeira responsável pelo Programa de Saúde da Mulher, Karen Silva.

Em 2017, 800 mulheres participaram das ações do Outubro Rosa no município. “É necessário que as mulheres compreendam a necessidade de realizar todos esses exames para se prevenir. Essa ação é uma forma de estimular a prevenção. É válido destacar que os exames clínicos preventivos estão sendo realizados durante todo o mês de outubro em nossas unidades de saúde”, destaca a enfermeira.

O Outubro Rosa é uma campanha nacional que visa à prevenção do câncer de mama e do colo do útero, duas das maiores causas de morte da população feminina no Brasil.

Outubro Rosa

A campanha foi criada no início da década de 90, mesma época em que o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovido anualmente em diversos países.