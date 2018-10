Arrastão do Bem mobilizou toda a comunidade, que não mediu esforços para contribuir com o Hospital

publicado em 04/10/2018

Monções doa 1.100 litros de leite para Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa)

Doar amor ao próximo. Oferecer algo visando o bem. Atitudes generosas de quem reconhece o trabalho desenvolvido. Assim foi com a população de Monções, que se mobilizou para a realização do Arrastão do Bem na cidade em prol à Santa Casa de Votuporanga.

Diversos voluntários trabalharam ativamente para que as contribuições acontecessem. “Começamos com a divulgação e com um ponto de coleta: a Secretaria de Saúde. Depois desta fase, percorremos as ruas com carro de som e visitamos as escolas municipais e estaduais. Recolhemos leite nas residências, com todos os colaboradores da Saúde e com a Sucen”, explicou o diretor da Saúde, Junior Mendes.

Junior contou como esta corrente do bem surgiu. “Tivemos encontro com equipe da Santa Casa, que conversou sobre as necessidades. A nossa referência é a Instituição votuporanguense, estamos sempre precisando do Hospital seja com internações, cirurgias e exames. Vocês oferecem um excelente serviço e abraçamos a causa para ajudar”, complementou. Ele ressaltou que a ação contou com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal.