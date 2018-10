Campanha “Vamos fazer uma criança sorrir” envolveu colaboradores e pacientes durante todo mês de setembro

publicado em 26/10/2018

A unidade arrecada brinquedos para a Santa Casa de Votuporanga e Casa da Criança (Foto: Divulgação/Santa Casa)

“Vamos fazer uma criança feliz”. Este é o projeto do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga que, a todo ano, cumpre seu objetivo: levar felicidade para os pequenos. A unidade arrecada brinquedos para a Santa Casa de Votuporanga e Casa da Criança, como forma de doar amor para aqueles que tanto precisam.

Nesta semana, representantes da Comissão de Ética de Enfermagem, acompanhados da gerente administrativa, Marilza Cardi, entregaram os itens para Brinquedoteca, espaço para os menores de idade na ala C.

A enfermeira Eliane Galdino Cabral contou sobre o projeto. “Foi uma ideia que surgiu na Comissão em fazer o bem e alegrar uma criança no mês delas. O dia 12 de Outubro é uma data muito importante e pensamos em ajudar entidades nesta época do ano, valorizando os atendimentos aos pequenos. Por isso, deixamos caixas na recepção do AME durante todo setembro para solicitar as contribuições”, afirmou.

Eliane destacou o trabalho da Instituição. “Pensamos em retribuir com o pouco comparado ao que Hospital faz pela população. Nós somos do AME, que é administrado pela Santa Casa, e sentimos orgulho de fazer parte deste Complexo”, complementou.

Por sua vez, Marilza ressaltou a atuação da Comissão de Ética. “Os nossos colaboradores desenvolvem projetos visando o nosso usuário. Esta campanha, em especial, envolve pacientes, todo Ambulatório gerando muita integração. Estamos no segundo ano e já arrecadamos mais de 300 brinquedos”, afirmou.