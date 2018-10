Atendimentos são exclusivos para as comerciantes e também comerciárias; carreta ficará na praça São Bento, nesta segunda-feira

publicado em 30/10/2018

Na carreta, as mulheres farão a mamografia (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

As comerciantes de Votuporanga e as comerciárias já podem agendar o atendimento na carreta do Hospital de Amor (antes chamado Hospital de Câncer de Barretos), que ficará na praça São Bento nesta segunda-feira (5/11), das 13h às 19h. A ação é promovida pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga e dá continuidade às iniciativas da entidade de apoio a responsabilidade social e cuidado com associados e colaboradores do comércio. O atendimento é gratuito.

Na carreta, as mulheres farão a mamografia. O exame preventivo ajuda a diagnosticar o câncer de mama, que atualmente está entre os que mais matam as mulheres no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, se descoberto precocemente as chances de cura fica em torno de 90%.

A mamografia é um exame radiológico realizado em aparelho específico para avaliação do tecido mamário, chamado mamógrafo. O exame de base deverá ser feito aos 35 anos de idade. A faixa etária recomendada para rastreamento é a partir dos 40 anos, sendo que dos 40 aos 49 anos deve ser realizada anualmente e dos 50 aos 69 anos, a cada dois anos.

“A ACV sempre apoia a vinda da carreta para a cidade, por entender a importância desse cuidado com a saúde com as mulheres que fazem o nosso comércio acontecer. Convidamos a todas, que aproveitem esta oportunidade”, destacou o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti. A entidade constantemente incentiva a participação do público feminino em atividades da Associação, como o “Encontro de Mulheres ACV”.