publicado em 14/09/2018

Programa entrevistou a coordenadora de enfermagem da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante, Kelly Almeida (Foto: Santa Casa)

Este mês é comemorado Setembro Verde, campanha que incentiva a doação de órgãos. A Santa Casa de Votuporanga não perderia essa oportunidade para falar mais sobre o serviço de captação realizado na Instituição.

Desde 2012, o Hospital está habilitado a realizar estes procedimentos, levando esperança para pacientes que aguardam na fila de transplante uma chance de recuperar a saúde. O programa Dica de Saúde, veiculado nas redes sociais da Santa Casa, entrevistou a coordenadora de Enfermagem da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante, Kelly Almeida.

Kelly explicou que atualmente a Instituição capta múltiplos órgãos (coração, rins, fígado, pulmão, pâncreas e córneas), pele e tecidos. “Após a constatação do óbito pelo médico, nossa equipe é acionada e faz abordagem familiar, solicitando a doação. Somente parentes de primeiro e segundo graus podem autorizar o procedimento, através de termo enviado pela Central de Transplante”, explicou. Ela ressaltou que inúmeras vidas são salvas com o procedimento.

A enfermeira contou a principal dificuldade encontrada. “As pessoas não comunicam a família sobre vontade de ser doador. No Brasil, existia uma lei que o interessado deixava expresso este desejo no RG, mas caiu por terra. Agora, somente os parentes podem autorizar”, disse.

