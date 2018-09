Projeto, desenvolvido em escolas públicas e particulares do município, abordou cuidados e primeiros socorros de acidentes domésticos infantis

publicado em 19/09/2018

A Liga Acadêmica de Pediatria (Laped) do curso de Medicina da Unifev realizou uma capacitação sobre prevenção de acidentes infantis durante a programação do 8º Festival Literário de Votuporanga (FLIV), na última sexta-feira (dia 14).

Na oportunidade, os alunos integrantes da Liga abordaram conteúdos relacionados aos cuidados e primeiros socorros de acidentes domésticos, entre eles, queda, envenenamento, afogamento, choques elétricos e queimaduras. Também foi feita uma simulação referente ao atendimento inicial de emergência à uma Parada Cardiorrespiratória (PCR).

O projeto, que teve início em abril deste ano, já realizou atividades em seis escolas públicas e particulares do município, entre elas o Colégio Unifev e os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) Profa. Mercedes Fernandes de Lima e Prof. Floriano Marzochi.

De acordo com uma das alunas integrantes da Laped Letícia Fernandes Garcia, as capacitações terão continuidade no próximo ano, ocasião em que mais seis escolas serão contempladas. “Por onde passamos, temos notado um grande interesse de pais e educadores. É um projeto muito importante, uma vez que esses acidentes são a principal causa da mortalidade infantil no Brasil", completou.