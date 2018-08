De acordo com a pasta, trata-se de uma mulher, de 68 anos, moradora do bairro Patrimônio Velho

publicado em 31/08/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Secretaria da Saúde de Votuporanga confirmou o terceiro caso de H1N1 no município. De acordo com a pasta, trata-se de uma mulher, de 68 anos, moradora do bairro Patrimônio Velho. A suspeita foi registrada no dia 1º de julho.

“A mulher passa bem e não tinha registro de vacina contra a influenza H1N1 neste ano. Os outros dois casos registrados neste ano, uma mulher de 23 anos do bairro Vila Paes e um homem de 56 anos do Estela Parque também passam bem”, afirmou a Secretaria Municipal da Saúde.

Ainda neste ano foram notificados 29 casos da doença. No momento, A Secretaria aguarda resultados de dois casos notificados no Hospital de Base em São José do Rio Preto.

A pasta informou que a doença, de um modo geral, é contraída pelas vias respiratórias, ou seja, ao falar, tossir ou espirrar, por isso, a Secretaria da Saúde reforça a necessidade da vacinação a todas as pessoas que compõem os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

“A Secretaria afirma que continua vacinando as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e orientando quanto às medidas preventivas como lavagem das mãos, uso de álcool em gel, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar ambientes fechados e aglomerados”.

O vírus H1N1, como outros vírus da influenza podem levar a complicações como: internações hospitalares, pneumonia e óbito. “Tais complicações se dão principalmente em pessoas que fazem parte dos grupos de risco como: gestantes, crianças, puérperas, trabalhadores da saúde, idosos, portadores de doenças crônicas, população indígena e população privada de liberdade”, explicou a Secretaria Municipal da Saúde.