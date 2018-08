Moradores do bairro Jardim Bela Vista foram contemplados com notebook e bicicletas

publicado em 31/08/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Ajudar a Santa Casa de Votuporanga mensalmente e ainda receber um notebook e bicicletas. Assim é a campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pelo Hospital em parceria com a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental) e TV Unifev.

Neste mês, os ganhadores residem na Rua Jardim Botânico, no bairro Jardim Bela Vista. Marcia Aleixo Soares Lopes foi contemplada com notebook, após sorteio. “Fico muito grata, faz anos que participo da ação. Minha filha estudava e veio com papel de adesão para casa. Prontamente, quis ajudar. Eu acredito na Santa Casa, que é referência para a região. Toda vez que precisei fui muito bem atendida”, disse.

Rosimeire Cristina Hernandes, vizinha que também contribui com a campanha, recebeu a bicicleta. “Auxilio pela saúde, todos necessitamos do Hospital. Agora, com o prêmio, que colaboro mesmo”, brincou. Sua filha Giulia, de seis anos, adorou a surpresa. “Eu estou muito feliz”, contou. A mãe disse que todos da família pedalam e que a bicicleta será muito utilizada.

O casal contemplado, Francisco César Rodrigues e Kelly Cristina Gregório, não estava em casa no momento da entrega. Porém, retirou o prêmio no Hospital. “Colaboro para ajudar a Instituição, é uma maneira de trazer renda para Santa Casa”, afirmaram.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana cumprimentou os ganhadores. “Vocês nos auxiliam a fazer uma saúde melhor. Com apenas R$5, os moradores podem beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Toda arrecadação é para a manutenção de nossos atendimentos, com muita qualidade e humanização”, disse.

Sorteio

Os convidados para o sorteio do mês foram João Carlos Bragato e Amanda Castanheiras. Para comemorar o Dia do Nutricionista, celebrado nesta sexta-feira (31/8), eles explicaram a atuação no Hospital.

Como funciona

A campanha tem 15 anos de implantação e já fez vários ganhadores ao longo deste período. Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.

Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos participantes da ação levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.