No próximo dia 17, profissionais se reúnem no Centro de Convenções visando tratamento e prevenção, a partir das 8h

publicado em 09/08/2018

O tratamento de feridas complexas consiste num desafio enfrentado pelo profissional da saúde. Pensando em capacitar sobre o tema, o Grupo de Curativos da Santa Casa de Votuporanga realiza o VIII Simpósio em Prevenção e Tratamento de Feridas no próximo dia 17, no Centro de Convenções.

A programação terá início às 8h e se estende até as 13h40. Após abertura oficial, a enfermeira responsável pelo Grupo de Curativos, Clarissa Alburquerque Vaz Nunes, irá discorrer sobre o que é mais importante no tratamento.

Na sequência, a palestrante Rosana Cristina Correa Pinto Santana da Silva, da Hartmann, irá falar sobre feridas complexas e o desafio para ser efetivo em seu tratamento. As soluções e técnicas de debridamento, desafios e competências da equipe de enfermagem, serão anunciadas por Patrícia Albertoni Fregonesi (Coloplast/Cene).

Já a enfermeira Silvia Karina Moreira Seifert, da Convatec, debaterá sobre “Carga bacteriana e biofilme: como diminuir o custo e tempo de tratamento”. Após coffee break, Paloma Lemos Santos (Molnlycke) irá explicar sobre prevenção de lesão por pressão (escaras).

Finalizando as palestras, a conselheira do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), professora Clea Rodrigues, irá falar sobre a autonomia e responsabilidade do enfermeiro no cuidar de feridas.

O evento é direcionado para enfermeiros, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem e estudantes. As inscrições devem ser feitas no site www.guicheweb.com.br/ simposioferidas . A entrada é uma caixa de luvas de procedimento de látex (tamanho M), que será direcionada para a Santa Casa.

Clarissa destacou a importância do simpósio. “Temos um Grupo de curativos na Santa Casa, que se tornou referência em nossa região. Portanto, é importante buscarmos atualizações e capacitações, assim, podemos qualificar ainda mais nossa assistência referente a prevenção e tratamento de nossos pacientes. Ainda, estas capacitações nos permitem trocar experiências valiosas com outros profissionais". finalizou.