publicado em 14/08/2018

A chegada de um novo membro na família é um momento muito importante e que requer muitos cuidados, tanto dos pais quanto do corpo clínico que realiza o parto. Logo nos primeiros dias de vida do bebê, a equipe médica faz as primeiras avaliações de prevenção no pequeno. São os chamados exames neonatais, assunto da nova edição do Encontro de Famílias Grávidas, realizado pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde, nesta quinta-feira (16/8), a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2.

O médico residente em Pediatria, Dr. Diego dos Santos, irá explicar todos os procedimentos de orelhinha, olhinho, linguinha, coraçãozinho e pezinho. “Eles visam atestar desenvolvimento saudável do recém-nascido, o que dá a possibilidade de tratar precocemente determinados quadros clínicos que não se manifestam antes do nascimento”, contou o coordenador da iniciativa e enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro.

Rodrigo afirmou que cada exame tem objetivo específico. “O mais conhecido deles, o do pezinho, identifica doenças - hipotireoidismo (produção insuficiente de hormônios produzidos pela tireoide), fenilcetonúria (digestão inadequada de uma das proteínas do leite), hemoglobinopatias (doenças ocasionadas por problemas nos glóbulos vermelhos do sangue, que causam deficiência no transporte de oxigênio do corpo) e fibrose cística (doença que causa principalmente problemas respiratórios) e também serve para apontar o tipo sanguíneo da criança. Mas também há outros, visando sempre diminuir ou eliminar sequelas”, explicou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos para o Encontro. “Todo mês trazemos profissionais da Instituição para sanar dúvidas e orientar as mães sobre a chegada do bebê. A proposta visa estender estes conhecimentos para todos os seus familiares, para que este nascimento seja vivenciado da melhor forma possível, com muito amor. Convidamos a todos para esta nova atividade, que discute tema tão relevante para as gestantes”, finalizou. O evento é gratuito, com entrada pela guarita (Rua Osvaldo Padovez).