Para o cadastro é necessário que sejam apresentados os documentos originais e cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Elas devem ter obrigatoriamente idades entre 40 e 69 anos e não podem ter feito a mamografia há menos de um ano.

Em seguida, a partir do dia 10/08 (sexta-feira), a Unidade Móvel atenderá as pacientes do Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas.

A Carreta chegou em Votuporanga em meados de julho, atendendo na Avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura até o dia 31 de julho. Na sequência a Unidade Móvel partiu para os atendimentos das pacientes cadastradas nos Consultórios Municipais, já percorrendo o Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Pró-Povo.

A ação é viabilizada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde e pela Câmara de Vereadores, através do vereador Giba, responsável pelo retorno da carreta ao município.

Cadastro nas Unidades de Saúde

Os agendamentos para as pacientes continuam sendo realizados normalmente nas unidades de saúde, de segunda à sexta-feira das 7h às 17h, para os atendimentos da Carreta que serão realizados até o dia 28 de setembro (conforme programação definida para cada unidade de saúde).

Do mesmo modo, para o cadastro, as mulheres devem procurar a unidade de saúde a que pertencem com as cópias dos documentos pessoais.

Mamografia

A mamografia identifica o câncer quando ainda não é palpável em um exame clínico ou através do autoexame realizado pela paciente. Descobertas precoces de cânceres mamários através da mamografia, aumentam muito as chances de um tratamento bem-sucedido.

Os benefícios da mamografia quanto a uma descoberta precoce e a possibilidade do tratamento do câncer mamário são muito significativos, compensando o risco mínimo da radiação e o desconforto que algumas mulheres sentem durante o exame.