Morador de Álvares Florence, Afonso Pinto da Silva, entregou mantimento para Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa

publicado em 12/06/2018

A doação do Afonso Pinto da Silva impressionou os colaboradores da Santa Casa de Votuporanga. A caçamba do carro do produtor rural de Álvares Florence estava tomada de contribuições para o Hospital. Ao todo, ele destinou 301.500 quilos de berinjelas para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Afonso contou que a produção rendeu nesta semana. “Já tinha colhido muito para vender e optei por doar uma parte para a Instituição, que tanto faz pela região. Passei pela Santa Casa várias vezes e sei como o atendimento é bom”, disse.

Não é primeira vez que a solidariedade se fez presente na vida do agricultor. “No começo do ano, entreguei 130 quilos de berinjelas. Pretendo continuar colaborando. Muitos pacientes de minha cidade são assistidos por aqui”, complementou, acompanhado do amigo Alisson Mello.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Somos uma Instituição privilegiada. Recebemos frequentemente auxílio da população de Votuporanga e região, seja ele alimentos, roupas e até mesmo dinheiro. Nos faltam palavras para agradecer em nome das centenas de pacientes que atendemos. Eles, com certeza, sentem essa generosidade e amor”, finalizou.