Como reconhecimento do atendimento e gratidão, Leonardo Gouveia dos Santos e Caroline Lorena dos Santos destinaram material

publicado em 07/06/2018

A vida de Leonardo Gouveia dos Santos mudou completamente há cinco anos, após cair de um telhado. Com quatro vértebras fraturadas no pescoço, Leonardo foi socorrido até a Santa Casa de Votuporanga. Foram sete meses internado no Hospital, sendo seis na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de muito monitoramento especializado.

Sua esposa Caroline retornou ao Hospital com um motivo diferente: fazer doação à Instituição. A família destinou três cânulas de traqueostomia, que serão utilizadas em pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Caroline contou que seu marido precisou usar cânulas. “Aos poucos, ele foi retirando os materiais. Comprei peças menores e hoje não precisa mais utilizar. Decidi postar na rede social os itens para doação, quando fui procurada pela Santa Casa. Minha emoção foi ainda maior, quando lembrei de tudo que vivenciei no Hospital. Meu sentimento foi de retribuir tudo que fizeram por nós”, disse.

Ela ressaltou a assistência prestada para Leonardo. “Foi ótimo, as enfermeiras, fisioterapeutas e o dr. Lucio Ribeiro deram atenção muito especial para ele. Conseguia levar minha filha Jullya para visita-lo, até casei na UTI. Estávamos planejando a cerimônia, quando houve acidente. Só temos a agradecer pelo empenho da equipe”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Acompanhamos a história do Leonardo. Foi um paciente muito especial, que pudemos testemunhar sua reabilitação. Saber que ele está bem e que doou material para o Hospital nos emociona. Nosso muito obrigado”, concluiu.