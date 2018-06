Grupo entregou guardanapos, patchwork, toalhas de chá e de mão, panos de prato, porta-assadeira, puxa-saco, entre outros

publicado em 11/06/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Na linha, no arremate, no capricho, cada detalhe da solidariedade. Assim é o grupo Bordado do Bem, que se dedica em doar artesanato para instituições. Nesta semana, as integrantes entregaram 55 peças para o Bazar do Bem, projeto que destina verba para a Santa Casa de Votuporanga.

Os itens serão comercializados no Bazar, a preços populares. Toda a renda é direcionada para o Grupo de Humanização do Hospital, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). É a corrente do amor, em que a contribuição se reverte em acolhimento.

Rosmeire Alves Gonzalez Becari falou da satisfação. “É muito gratificante, fazer algo com amor e repassar este sentimento através de colaborações. Gostamos muito de doar para Santa Casa, porque é uma entidade que todo mundo precisa”, afirmou.

Sorridente, Amália Maria Cuin Genari acompanha os frutos do projeto, que começou com sua mãe Adélia. “Ela tomou à frente e costurava para Hospital do Câncer e outras instituições. Sempre me pedia ajuda para terminar a peça. Chamei a Rosmeire para este trabalho que tanto nos motiva e nos alegra”, disse.

De duas, hoje elas são 12. “Nos reunimos em casa às terças-feiras, algumas confeccionam em casa. Comercializamos entre nós, voluntárias, algumas peças para podermos arrecadar dinheiro e produzir ainda mais para o Hospital”, complementou.

Tanto empenho do grupo rendeu parcerias. “Entregamos pano para elas, que nos devolvem com itens maravilhosos. Admiramos o trabalho delas e exatamente por isso a procuramos para produzir algumas peças, com nossos materiais. Hoje trouxeram 35 guardanapos com nossos tecidos”, contou a presidente do Bazar do Bem, Elena Munhoz Benati.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Vocês não sabem a diferença que o Bazar faz em nosso Hospital. Graças a doações da população, de grupos como Bordado do Bem, podemos investir ainda mais em Humanização, comprando materiais, lençóis, instrumentos, beneficiando nossos pacientes. Para se ter uma ideia da dimensão do projeto em nossa Instituição, desde 2015 foram mais de R$257 mil repassados para a nossa Humanização”, destacou.

O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a rua Minas Gerais. Durante a semana, funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.