Universitários do primeiro ano conhecem a estrutura do Hospital, acompanhados do coordenador do curso Dr. Mauro Esteves Hernandes

publicado em 07/06/2018

Após meses de treinamentos em um laboratório simulado, os alunos do primeiro ano do curso de Medicina da Unifev finalizam na prática em ambiente real. Eles visitaram a Santa Casa nesta terça-feira (5/6) acompanhados do coordenador da graduação e médico, Dr. Mauro Esteves Hernandes, e conheceram toda a estrutura do Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Os universitários percorreram as alas, a farmácia, centro cirúrgico e as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) geral e neonatal. Na UTI Neonatal, os alunos foram recepcionados pela fisioterapeuta Camila Furlan, que apresentou o Baby log, respirador artificial para recém-nascidos. “Ganhamos o equipamento no aniversário de 68 anos de inauguração da Santa Casa. A Unifev doou o aparelho para a Instituição, permitindo que recém-nascidos graves, com hipertensão arterial pulmonar possam ter suas vidas salvas”, disse Camila.

Dr. Mauro ressaltou a importância da atividade. “Os alunos estão conhecendo a estrutura e se familiarizando com as regras do Hospital desde o início. Eles aplicam o que aprenderam em relação a higienização das mãos, aplicabilidade da NR32, mecanismos para reduzir os riscos de infecção”, afirmou.

O coordenador enfatizou que a visita ocorre depois de treinamento intensivo em laboratório de simulação realística. “Realizamos várias atividades em cenário simulado para corrigirmos possíveis erros, para chegarmos ao Hospital com menor risco possível”, complementou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, falou sobre a parceria com a Unifev. “Recebemos com alegria os universitários. Nosso Hospital está de portas abertas, para agregar conhecimento téorico/prático”, concluiu.