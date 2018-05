Secretário nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, esteve na Santa Casa, representando mais um avanço

publicado em 22/05/2018

Secretário nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, esteve na Santa Casa (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga deu um importante passo rumo ao credenciamento de Hospital de Ensino. O secretário nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Rogério Luiz Zeraik Abdalla, fez uma visita técnica no sábado (19) na Instituição, avançando na conquista.

A recepção ao secretário foi possível graças a força política da cidade que, mais uma vez, apoiou a causa do Hospital. O pleito da Santa Casa foi abraçado pelo prefeito João Dado e pelos deputados Carlão Pignatari (estadual) e Fausto Pinato (federal).

Abdalla foi recebido pelo provedor Luiz Fernando Góes e integrantes da diretoria, conselheiros, representantes da Unifev, prefeito Dado, vereadores, colaboradores e demais lideranças locais. Um dos objetivos da visita foi avaliar se a Instituição será apta a ser credenciada como Hospital de Ensino, denominação dada aos centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para área de saúde.

O grupo percorreu as instalações e conversou com responsáveis e lideranças dos diversos setores da Santa Casa. “Eu adorei a Instituição, que tem excelência. Gostei muito do que vi, estrutura boa”, disse Abdalla.

O provedor destacou a importância da visita técnica. “Ficamos muito felizes com o retorno positivo. Rogério Abdalla ficou impressionado com nossa estrutura e fez algumas orientações técnicas. O credenciamento garante verbas para o Hospital, ressaltando padrões de eficiência ao Sistema Único de Saúde (SUS), programas de educação continuada e tabela diferenciada aos procedimentos prestados”, afirmou Luiz Fernando.

Para pró-reitor acadêmico Djalma Domingos da Silva, a visita é uma grande esperança. “Os cursos de saúde, especialmente de Medicina, têm necessidade desta parceria e reconhecimento nacional. Perante aos Ministérios da Educação e Saúde, o credenciamento como Hospital de Ensino é um diferencial. Poucas universidades possuem o privilégio de ter na própria cidade espaço onde os alunos podem fazer seu internato validados pelos Ministérios”, disse.