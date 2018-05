Ação será realizada, das 19h às 21h30, no Auditório do Campus Centro; mais informações podem ser obtidas pelo site: www.sejaumheroi.com.br

publicado em 08/05/2018

A Unifev, por meio dos seus cursos de Biomedicina e Enfermagem, juntamente com o projeto Seja um Herói – Salve Vidas e o Hemocentro de Fernandópolis, promoverá a 2ª etapa do mutirão para o cadastramento de possíveis doadores de medula óssea. A ação será realizada no próximo dia 14 (segunda-feira), das 19h às 21h30, no Auditório do Campus Centro.

Os interessados devem ter entre 18 e 55 anos, apresentar boa saúde (não ter doença infecciosa ou incapacitante) e estar munidos de documentos pessoais, como: RG, CPF e o cartão do SUS. Após o preenchimento da ficha de inscrição, uma amostra de sangue será coletada para posterior análise laboratorial.

Para quem já possui cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), não é necessário se inscrever novamente.

De acordo com a Profa. Ma. Marinês Ralho, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Instituição, este já é o quinto ano consecutivo que a UNIFEV acolhe a ação.

“O projeto já se tornou tradicional na Instituição, por isso, a nossa expectativa é sempre muito boa. Esperamos que toda a comunidade interna e externa abrace, mais uma vez, essa causa tão nobre, que muito contribui para salvar a vida das pessoas”, explicou.

O Seja um Herói - Salve Vidas é uma iniciativa de Claudio José dos Santos Azevedo, pai de João Pedro Azevedo, que entre os anos 2009 e 2015, lutou contra a Leucemia. O menino João Pedro faleceu em 2015, com 8 anos de idade, mas seu pai continua coordenando a causa, que já conquistou cerca de 13 mil cadastros, em diversas campanhas por toda a região.

Para saber mais, acesse o site: www.sejaumheroi.com.br .

Serviço

Data: 14/05

Horário: das 19h às 21h30

Local: Auditório do Campus Centro