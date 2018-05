Pacientes e acompanhantes participaram de atividades que destacam as técnicas corretas de higiene das mãos, medidas importantes para impedir a propagação de doenças

publicado em 10/05/2018

Desde criança aprendemos a lavar as mãos antes das refeições e após irmos ao banheiro. Mas você sabia que o simples fato de lavarmos as mãos impede o surgimento de diversas infecções como doenças de pele e infecções no estômago? A Santa Casa de Votuporanga promoveu ações nesta quinta-feira (10/5) em comemoração ao Dia Mundial de Higiene das Mãos, celebrado no sábado (05/05).

Os pacientes e acompanhantes participaram de atividades que destacam as técnicas corretas de higiene das mãos, medidas importantes para impedir a propagação de doenças. Neste ano, o tema da Campanha mundial Salve vidas: higienize suas Mãos, estimulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e apoiado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é: “Está em suas mãos prevenir a sepse na assistência à saúde”. A higiene eficaz das mãos desempenha um papel fundamental permitindo a segurança de pacientes e profissionais da saúde.

Infecções relacionadas à assistência à saúde são adquiridas durante a prestação de cuidados de saúde e constituem um fator de risco para sepse, evento adverso que afeta mais de 30 milhões de pacientes, anualmente, em todo o mundo, demandando ações imperativas de prevenção destes eventos em serviços de saúde.

A enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Vanusa Lopes Cortes Moreira, ressaltou que as mãos são o principal veículo de transmissão de microrganismos e contribuem para a disseminação de diversos agravos. “Diarreia, H1N1, gripes, resfriados, impetigo (manchas brancas na pele do bebê), conjuntivite, entre outras”, afirmou.

Ela explicou que a transmissão destas doenças acontece por contato direto e indireto com a pessoa infectada. “Tocar em superfícies como mesas, telefone, maçanetas de portas também são propícios para a contaminação de patologias. Por isso, é importante evitar mão na boca, coçar olhos, fazer desinfecção de objetos com álcool e, principalmente, lavar as mãos constantemente”, complementou.

Vanusa destacou que a higienização das mãos é uma medida preventiva, simples e barata, hábito que a população em geral necessita incorporar ao seu cotidiano para minimizar a transmissão de agentes infecciosos.

Indicação da lavagem das mãos com água e sabão

- Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais;

- Ao iniciar e terminar o turno de trabalho;

- Antes e após ir ao banheiro;

- Antes e depois das refeições;

- Antes de preparo dos alimentos;

- Antes de preparo e manipulação de medicamentos;

- Antes e após contato com pacientes