Desde o lançamento do projeto feito pelo prefeito João Dado no início de 2017, o Odonto Móvel já levou dentistas para tratamento bucal gratuito aos estudantes do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”; moradores da Vila Carvalho; Cemei “José Modesto Sobrinho”; CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, no Jardim das Palmeiras I; projeto Soldado Mirim, no Centro Social e no CEM “Benedito Israel Duarte”, no bairro Colinas.

Neste primeiro quadrimestre de 2018, a unidade móvel permaneceu no CEM Duarte onde atendeu 540 alunos, com 2,5 mil procedimentos odontológicos realizados, como restaurações, limpezas, extrações de dente de leite, aplicações de flúor e orientações.

Os atendimentos da unidade são realizados nos horários de funcionamento das escolas e com base em levantamento epidemiológico prévio, conforme as unidades de ensino que apresentarem maiores índices de problemas bucais.

O programa busca reduzir o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde, e encaminhadas pelas escolas, devido à dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial.

Verbas de custeio

Em 2017, o Deputado Federal Paulinho da Força destinou emendas parlamentares da ordem de R$ 1 milhão para custeios do Odonto Móvel. Em recente visita ao prefeito João Dado, o Deputado garantiu que vai continuar colaborando porque acha o Odonto Móvel um dos projetos mais bonitos e bem estruturados do Brasil. “É uma ideia muito boa e que eu admiro muito. Espero que sirva de exemplo para todas as prefeituras do país”, disse.

Estrutura

A unidade móvel possui aparelhos para procedimentos odontológicos, sala de esterilização com autoclave, rampa de acessibilidade para locomoção e tratamento de pessoas com necessidades especiais e geradores capazes de atender em locais onde não há eletricidade. Quatro profissionais atuam no local, sendo dois dentistas atendendo no período da manhã e dois à tarde. Para a aquisição do micro-ônibus de 9 metros de comprimento foram investidos aproximadamente R$ 540 mil. Ele é composto por dois consultórios climatizados e equipados com aparelhos de última geração adequados para qualquer tipo de prática odontológica.