Na cidade, aproximadamente 22 mil pessoas fazem parte do público-alvo da campanha. Desde o dia 23 de abril foram vacinadas 10,9 mil pessoas, o que corresponde a uma cobertura de 46,30%. Em 2018, Votuporanga não contabilizou nenhum caso positivo da doença, assim como outros tipos do vírus.

As doses continuam a ser oferecidas gratuitamente até o dia 1º de junho. As unidades de saúde permanecem abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para vacinação dos grupos prioritários - crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz a menos de 45 dias), idosos a partir de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde e professores.

A vacina é trivalente, com proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B (gripe comum).

Sintomas

Os sinais e sintomas da gripe H1N1 são parecidos com os da gripe comum, mas podem ser mais graves e costumam incluir algumas complicações, como febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, espirros, dor na garganta, fraqueza, coriza e congestão nasal. É importante procurar assistência médica se acaso surgirem sintomas compatíveis com os da infecção pelo vírus da influenza tipo A.

Contágio e Prevenção

O contágio da gripe ocorre através das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também é transmitido da forma indireta, por meio das mãos que podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz após o contato com superfícies contaminadas por secreções respiratórias.

Medidas de prevenção à doença que devem ser adotadas:

* Tomar os cuidados gerais de higiene pessoal;

* Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão;

* Fazer uso do álcool gel;

* Usar lenços descartáveis para cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

* Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;

* Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em superfícies ou objetos de uso coletivo, como maçanetas, telefones, entre outros;

* Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal.