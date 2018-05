Neste sábado (12/5), a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga promove o Dia D de Intensificação da Campanha Contra a Gripe. Ao longo do dia, as unidades de saúde estarão abertas, das 8h às 17h, para imunizar o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde - crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz a menos de 45 dias), idosos a partir de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde e professores.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Ministério é trivalente, protegendo contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B (gripe comum).

A campanha teve início no dia 23 de abril e, de acordo com a tabulação, até a segunda prévia, 6.362 pessoas foram imunizadas, o que corresponde a 27,26% da cobertura. São esperadas aproximadamente 22 mil pessoas nesta ação, que segue até o dia 1º de junho. A cobertura vacinal estipulada aos municípios pelo Governo Federal é de 90%.

A segunda prévia da campanha, realizada pelo setor de imunização da Secretaria da Saúde, informa que 10,05% das crianças (com idade entre seis meses e menos de cinco anos) foram vacinadas. As gestantes imunizadas representam 24,97%, e as mulheres pós-gestação, as puérperas, contabilizam 32,54%. Idosos que receberam a vacina chegam a 35,3% e os trabalhadores da saúde, 22,46%.

A campanha promovida pela secretaria segue até o dia 1º de junho, com o “Dia D” de intensificação da campanha, previsto para 12 de maio.

Em 2018, até o momento, nenhum caso de H1N1 foi registrado em Votuporanga. No ano passado, apenas um caso foi contabilizado.