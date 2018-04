Em comemoração ao mês de abril pela segurança do paciente, Núcleo Local promoveu programação em parceria com Santa Casa, Senac e Unifev

publicado em 26/04/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Abril é considerado mês da Segurança do Paciente. Para marcar a data, o Núcleo Local de Segurança do Paciente - ligado a REBRAENSP (Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente) - realizou palestra de Comunicação Assertiva: A comunicação e a construção da cultura do paciente. O evento foi na segunda-feira (23/4), no Espaço Unifev Saúde.

A Santa Casa de Votuporanga, Unifev e Senac fazem parte do Núcleo e promoveram a palestra ministrada pela docente Maria Andreia Rossafa. Ela enfatizou as características de uma eficiente comunicação. “É preciso ter assertividade, habilidade para nos expressar de forma clara, franca, direta, serena e respeitosa. Independente das inúmeras formas de comunicação, seja escrita, verbal, eletrônica e outras, é imprescindível que aconteça de forma objetiva, para que o receptor não tenha dúvidas da informação e seja possível a continuidade da assistência com segurança por todos os profissionais envolvidos no processo”, disse.

Maria Andreia deu dicas práticas quanto à passagem de plantão. “ Transmita informações sobre o paciente em ambiente tranquilo, livre de interrupções e com tempo disponível para esclarecer as dúvidas do outro profissional. Comunique as condições do paciente, os medicamentos que utiliza, os resultados de exames e a previsão do tratamento”, afirmou.

Sobre o registro em prontuário, a palestrante reforçou o uso de linguagem clara, sem abreviaturas e escrita de forma compreensível. “Serve como instrumento de comunicação dos profissionais que assistem ao cliente e, portanto, deve conter registros legíveis”, complementou.

O presidente do Núcleo local, Adriano Flávio Marques, ressaltou a importância do evento voltado para a segurança do paciente. “É uma tendência global nas últimas décadas, refletindo na investigação crescente pela melhoria da qualidade nos serviços de saúde e na disseminação das boas práticas na assistência. Promovemos esta iniciativa como forma de garantir um ambiente hospitalar com menos riscos”, disse.

Por sua vez, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os envolvidos. “Nosso objetivo foi de compartilhar conhecimento e práticas seguras, além de divulgar o papel dos serviços e profissionais na promoção da segurança do paciente. Iremos promover estas iniciativas com foco no nosso assistido”, finalizou.