Secretário e vereador licenciado Emerson Pereira postou vídeo em sua rede social criticando hospital; Santa Casa emitiu nota desmentindo acusações

publicado em 26/01/2018

Santa Casa de Votuporanga lamentou declarações inverídicas de Emerson Pereira

A Santa Casa de Votuporanga vem a público refutar as declarações inverídicas do nobre vereador Emerson Pereira. O caso exposto foi acompanhado de forma individual por toda a equipe do Hospital, que prontamente atendeu familiares e o próprio edil. Os colaboradores de nossa Instituição em NENHUM momento deixaram de atender Emerson e familiares, encarando a situação da paciente como séria e preocupante. Nossa Instituição conta com 196 leitos de internações e é referência para 53 municípios da região, assistindo milhares de pacientes diariamente. Seria irresponsabilidade da Instituição retirar a paciente que estava internada em São José do Rio Preto, recebendo tratamento especializado, em oncologia, e levar para nosso Hospital para aguardar leito em corredor. Reiteramos nosso compromisso com os pacientes de Votuporanga e região em atende-los com o nosso melhor. A diretoria, assim como colaboradores, corpo clínico e prestadores de serviços, atua diariamente para oferecer a melhor assistência. Pedimos consideração e respeito por parte deste vereador, que agrediu e ofendeu a diretoria, médicos e funcionários de nossa Santa Casa, sem razão plausível ou justificável, pelo que deverá responder nos termos da lei. É lamentável que diante de tantos problemas sérios e graves a serem resolvidos, tenhamos que atentarmos a resposta de tão leviana e maldosa. Reprovamos a irresponsável conduta e externamos profundo pesar a família enlutada.