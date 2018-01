Elza Frigo Flores foi sorteada e levou para casa Fiat Mobi; os vizinhos Luiz Dorival Binati e Laércio Tortorello receberam os equipamentos eletrônicos

publicado em 23/01/2018

a dona de casa Elza Frigo Flores foi sorteada e levou para casa um Fiat Mobi (Foto: Divulgação/ Santa Casa)

No auge dos 70 anos, a dona de casa Elza Frigo Flores é exemplo de mulher guerreira. Mãe de três filhos, um deles portador de necessidade especial, dedica sua vida ao amor e ao fazer bem. Na proximidade do seu aniversário, celebrado no dia 19 de janeiro, ela ganhou um presente especial originado da solidariedade: um carro zero quilômetro, da campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev.

A emoção tomou conta de quem ajuda o Hospital sem esperar nada em troca. “Não imaginava, faz 15 dias que colaboro com a Instituição. Comecei com R$1 e, aos poucos, aumentei o valor. Mas não contribuo para ganhar prêmio, foi uma bênção de Deus”, disse.

Dona Elza recebeu seu carro nesta terça-feira (23/1), durante a entrega oficial da ação realizada no pátio da Saev Ambiental. Ela esteve com toda a sua família para celebrar o início do ano mais que especial. “Quero continuar colaborar com a Santa Casa. Se todo mundo ajudar, teremos um hospital cada vez mais forte. Estou muito feliz, foi um belo presente”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, foi quem teve a missão de dar a chave do veículo para a grande ganhadora. “A “Saúde que dá Prêmio” é muito importante para o Hospital desde 2002 e arrecadou no ano passado R$435.898,68, verba fundamental para fazer uma Instituição melhor, de respeito. A população é uma grande parceira do projeto, contribuindo com quantias a partir de R$5. Dona Elza contribui desde o início, sendo exemplo para nós e motivo de continuarmos com bom trabalho”, afirmou.

O superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, ressaltou a importância da ação. “A iniciativa repassa dinheiro para a Santa Casa, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Quero pedir que os moradores divulguem nossa campanha para amigos, familiares para auxiliar com quantia que puder. Nós, da autarquia, somos realizados em contribuir com o Hospital”, disse.

Marcelo Zeitune, superintendente adjunto, também falou da parceria. “Doar na conta de água é uma facilidade para o votuporanguense, uma forma simples de participar. São duas instituições unidas em um sistema ganha-ganha, que traz qualidade de vida para os assistidos”, ressaltou. Waldecy Bortoloti e o diretor presidente da Votuprev e presidente do Conselho do Hospital, Adauto Mariola, entregaram notebook para o vizinho da direita de dona Elza de 37 anos de convivência, Laércio Tortorello.

Eletricista aposentado, Laércio tem 71 anos e estava à vontade. Já foi servidor da Saev há 10 anos e voltou à autarquia para receber o equipamento. “Quero agradecer aos funcionários da Superintendência, pois se não fossem por vocês, nossa água não chegaria em casa. Quero agradecer em nome das copeiras, jardineiros, enfermeiros, médicos e diretoria da Santa Casa, pois sem vocês nada funcionaria. Minha esposa Clarice foi colaboradora e se aposentou no Hospital. Nunca ganhei bem material e sei da importância do notebook, pois precisamos ficar antenados com as notícias”, afirmou.

O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Luiz Alves dos Santos, participou da cerimônia. “A Unifev, como integrante da comunidade, não poderia ficar de fora desta campanha. O Hospital é muito importante para Votuporanga e, unindo Prefeitura (Saev Ambiental), FEV e Santa Casa, o município sai fortalecido. Todos os nossos cursos de saúde possuem estágio na Instituição de saúde e estamos muito perto do credenciamento do Hospital-Ensino”, enfatizou.

Dr. Celso, juntamente com o reitor Rogério Matarucco, entregaram notebook para Elizabeth Binati. A moradora agradeceu o presente. “A Santa Casa é da cidade, precisamos ajudar”, afirmou.

