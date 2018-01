Fábio Ferrari participou do programa Dica de Saúde, explicando sobre salto alto, uso de mochilas, bolsas e muito mais

O fisioterapeuta da Santa Casa de Votuporanga, Fábio Ferrari, explicou, durante o programa Dica de Saúde, que uma postura inadequada pode acarretar em problemas sérios de saúde (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Você anda corretamente? E, quando está vendo televisão, você fica deitado e largado no sofá ou mantém uma postura ereta? Se você respondeu "não" a uma dessas perguntas ou até mesmo para as duas, então está na hora de você se preocupar e começar a mudar estes hábitos.

Com a tecnologia tão avançada, o que grande parte da população gosta de fazer é ficar sentado em frente ao computador, televisão e videogame. E quem acaba sofrendo com os males de uma postura totalmente errada é a coluna. O fisioterapeuta da Santa Casa de Votuporanga, Fábio Ferrari, explicou, durante o programa Dica de Saúde, que uma postura inadequada pode acarretar em problemas sérios de saúde.

Sobre o uso de mochilas e bolsas, ele alerta para o peso, que não deve ultrapassar 5% do peso corporal. “Os itens compõem o look de várias pessoas. É muito importante separar o que vai utilizar no dia, evitando carregar objetos que não são necessários. Para os alunos, por exemplo, reserve apenas o material daquela data e se a escola tiver armário, deixe as apostilas, cadernos mais grossos. Especialmente sobre maletas, é importante alterar o ombro que a levamos para evitar favorecer alterações posturais, ”, afirmou.

Para os profissionais que precisam manusear muitos itens diariamente, como o caso das manicures, esteticistas, o recomendado é uma mala com rodas.

O especialista explicou que as cadeiras e poltronas são projetadas de acordo com cada finalidade. “Aquelas de material mais rígidos como a madeira devem ser utilizadas por pouco tempo. Assentos acolchoados são para escritório, favorecendo uma boa postura”, disse.

O fisioterapeuta contou que o salto alto levanta o calcanhar e impulsiona o corpo para frente. “Pode causar dor lombar, obrigando a pessoa andar na ponta dos pés, prejudicando a vascularização. É importante alternar os tipos de calçados e, assim que retirar os sapatos altos, coloque as pernas para cima”, destacou.

Sentado por um longo período, como, por exemplo, no trabalho, escola ou faculdade: o ideal é manter as costas retas e apoiadas no encosto da cadeira. Os pés devem ficar apoiados no chão, a cabeça erguida e com olhar fixo para frente. Os ombros devem ficar relaxados e os joelhos devem ficar em ângulo de 90° em relação aos quadris.

o peso do corpo deve ser distribuído entre ambas as pernas. Os pés devem ficar apoiados no chão, e voltados para frente. A cervical deve estar alinhada e os braços e ombros relaxados, evitando contrair o pescoço. Caso permaneça um longo período na mesma posição, repousar alternadamente um dos pés sobre um objeto.

evitar sobrecarregar um lado só do corpo com o peso de mochilas e bolsas. As alças da mochila devem ser apoiadas nos dois ombros. Já as bolsas e sacolas devem ter o peso dividido nas duas mãos.

o motorista que vai pegar estrada por um longo período, deve manter as costas retas e apoiadas no encosto do banco, este com uma angulação de 75°, e as pernas, semiflexionadas.

na hora de realizar caminhadas e corridas, é essencial manter as costas retas, o abdômen contraído, a cabeça erguida com o olhar fixo para frente. O calçado deve ser leve, sem salto e adequado para praticar esportes.

importante evitar dormir de bruços, pois força a coluna e dificulta a respiração. A melhor postura é deitar-se de lado, com um travesseiro entre a cabeça e o ombro, formando um ângulo de 90° entre eles, e outro entre as pernas, formando um ângulo de 75°. O travesseiro deve ser da altura do ombro.

incômodo nas costas, ombros, pescoço, cabeça e irradiações para os membros indicam que seu problema postural atingiu um nível de atenção grave, pois sua musculatura está enfraquecida e cedendo à má postura. Importante, então, procurar um fisioterapeuta e realizar uma avaliação para que possa ser traçado um tratamento específico para esses sintomas.