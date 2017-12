Uma ótima oportunidade para a população que ainda não pôde doar sangue durante o ano; informe-se e agende seu horário para ser tornar um doador voluntário

publicado em 21/12/2017

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga funcionará normalmente nos dias de doações, durante as festividades de natal e final de ano. Após o feriado do Natal, na terça-feira (26/12) e no dia 2 de janeiro de 2018, depois das comemorações de ano novo, a unidade seguirá com a coleta de sangue de rotina e o cadastro de novos doadores de medula, das 15h às 18h. Neste período, também nas quintas-feiras, (28/12) e 7 de janeiro de 2018, as coletas continuam como de costume, das 8h às 11h. No primeiro sábado do ano (06/01) também haverá coleta, e será realizada normalmente, das 8h às 11h.

As doações devem ser feitas sempre por meio de agendamento pelo (17) 3426-7530, ramal 210 ou pelo (17) 98179-1989, de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

Endereço

A Unidade de Coleta de Sangue do município está no espaço anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

O posto funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Hemonúcleo de Ribeirão Preto e Santa Casa.

Balanço