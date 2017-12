O A Cidade conversou com o médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável, Leonardo Azambuja, que deu algumas dicas para comer sem culpa no Natal

publicado em 23/12/2017

Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade

Peru, tender, bacalhau, leitoa, panetone e bolos são apenas algumas das várias delícias que enchem as mesas das festas de fim de ano. Só de pensar nisso tudo, não há alimentação saudável que seja mantida. Por isso, o A Cidade conversou com o médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável, Leonardo Azambuja, que deu algumas dicas para comer sem culpa no Natal. O segredo, segundo ele, é fazer escolhas certas e manter sempre o equilíbrio.

Dicas para ter uma ceia sem culpa, segundo o nutrólogo Leonardo Azambuja, é consumir uma refeição completa. “É importante dar preferência inicialmente sempre para uma salada rica em cores, legumes cozidos no vapor e manter sempre o máximo da sua característica natural, assim preservando suas vitaminas e seu poder de antioxidantes. Monte seu prato equilibrado, não exagerando nos carboidratos e consumindo as fontes proteicas mais magras possíveis”, comentou.

Uma das horas em que os cuidados devem ser redobrados, Azambuja destacou a sobremesa. “No momento da sobremesa se controle e saboreia quantidades pequenas. Se tiver pedaços de frutas, dê a preferência”, destacou

O segredo para comer sem culpa nas festas de final de ano, de acordo com o especialista, está no equilíbrio dos ingredientes utilizados para o preparo da ceia. “Exagero jamais, coma sem culpa e com controle. Lembre-se que no dia seguinte uma atividade física irá lhe ajudar a queimar o que foi consumido neste dia da ceia”, reforçou.





Outras dicas

Alguns alimentos são típicos e não podem faltar na maioria dos jantares de Natal. Pensando nisso, o nutrólogo especificou os mais populares e destacou os cuidados com cada um deles.





Uva Passa

“Uva passa é rica em vitamina A, complexo B, cálcio, cobre, manganês, potássio, zinco, ferro e com a desidratação essas vitaminas e minerais ficam ainda mais concentradas. É rico em polifenóis que são antioxidantes que protegem e previnem doenças como Alzheimer, Parkinson e demência. Tem efeito laxativo melhorando o funcionamento do intestino. Mesmo com todos seus benefícios, devemos consumir com moderação pois tem alta concentração de carboidrato (açúcar) e esse sim temos que ficar de olho pensando no emagrecimento”.





Farofa

“Farofa geralmente feitas de milho ou de mandioca. Fiquem atentos com esse item na ceia, pois tanto o milho quanto a mandioca na forma de farofa, se tornam um tipo de carboidrato de rápida absorção, sendo assim, se transformando em açúcar no nosso organismo favorecendo o ganho de peso. Mais cuidado ainda com os ingredientes acrescentados nessas farofas assim o tornando rica em calorias também”.





Carnes

“As carnes são as fontes rica em proteínas e ferro. Excelente para ajudar os carboidratos serem absorvidos mais lentamente, diminuindo assim os picos de açúcar no sangue. Devemos consumir carnes magras para o controle da caloria e com moderação durante a ceia, pois as carnes levam horas para serem digeridas e isso atrapalha a qualidade do sono”.





Sobremesas e espumantes

“As sobremesas que são o perigo da ceia. Geralmente feitas com grande quantidade de açúcar e consumida após já ter ingerido uma quantidade de carboidrato na refeição da ceia. Dê preferência em sobremesas feitas com frutas e tente não utilizar açúcar. Uma dica é a utilização de xilitol ou estévia para adoçar.