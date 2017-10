No texto da indicação, o vereador afirma que este pedido atende a solicitação de diversos pais votuporanguenses

publicado em 04/10/2017

Da Redação

O vereador Vilmar da Farmácia (PV), por meio de uma indicação na Câmara Municipal, sugeriu a Prefeitura de Votuporanga para que em parceria com a Santa Casa e a Organização Social de Saúde (OSS), providencie a contratação de médicos pediatras para atendimento de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No texto da indicação, o vereador afirma que este pedido atende a solicitação de diversos pais votuporanguenses que procuram os parlamentares. “Tal medida é imprescindível para garantir um atendimento mais célere nessa especialidade, ao qual, possui grande demanda de pessoas carentes que não tem condições de pagar por uma consulta urgente no período noturno, nos fins de semana ou feriados”, justifica o documento.





Santa Casa

Questionada sobre a possibilidade do pedido, a Santa Casa de Votuporanga esclareceu que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) “Dr. Diorandi Figueira da Costa” está estruturada de acordo com as diretrizes da Portaria GM Nº10 de 2017.