Sob a supervisão de docentes, alunos de Enfermagem e Nutrição realizaram avaliações e um trabalho de orientação junto aos participantes

publicado em 16/10/2017

Os alunos dos cursos de Enfermagem e Nutrição da Unifev promoveram, durante a última semana, um trabalho social junto às crianças e adolescentes assistidos pelo projeto Soldado Mirim, desenvolvido pelo Tiro de Guerra de Votuporanga.

Sob a supervisão da Profa. Ma. Letícia Aparecida Barufi Fernandes (Nutrição) e da Profa. Ma. Maria Aparecida do Carmo Dias (Enfermagem), os universitários realizaram avaliações e orientações nutricionais, além de um treinamento de primeiros-socorros e oficinas voltadas à prevenção quanto ao uso de drogas.

De acordo com as responsáveis pelas atividades, o objetivo da iniciativa foi o de contribuir para que o crescimento desses jovens aconteça de maneira saudável.

“Na maioria das vezes, as famílias dos participantes estão vulneráveis a diversas situações de risco. Nosso papel é minimizar isso, com ações de prevenção à saúde e que visam ao exercício à cidadania”, completaram as docentes.